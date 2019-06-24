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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Süleyman Demirel Üniversitesinde mezuniyet heyecanı - ISPARTA

Süleyman Demirel Üniversitesinde mezuniyet heyecanı - ISPARTA

- Törene katılan ailelerden detaylar - Öğrencilerden detaylar - Pankartlardan detay - Öğrencilerin yürüyüşünden detaylar - Mezunların yemin etmesiSüleyman Demirel Üniversitesinde mezuniyet heyecanı - SDÜ'den mezun olan 7 bin 924 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendiISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesinden (SDÜ) mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Öğrenciler, üniversitenin Doğu yerleşkesindeki 19 Mayıs Öğrenci Meydanı'nda düzenlenen törende, ellerindeki Türk bayrakları ve mizah yüklü pankartlarla bir süre bando eşliğinde yürüdü.Yürüyüş, renkli görüntüler oluştururken, törene katılan aileler de bu anın fotoğrafını çekti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dereceye giren öğrencilere kent protokolü tarafından ödülleri verildi.
Daha sonra "Mezuniyet Andı"nı okuyan 7 bin 924 öğrenci, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet heyecanı yaşadı.Tören sonunda öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, kent protokolü, akademisyen ve çok sayıda aile katıldı.

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