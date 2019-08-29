Şule Yüksel Şenler son yolculuğunu uğurlandı Haberi

-Ak parti Malatya milletvekili Öznur Çalık röp -Yazar Demet Tezcan röp
( İSTANBUL - TOPLU)- Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katıldı- "En yakın zamanda adına bir kütüphane, müze açarak inanıyorum ki kendisini kabrinde mutlu etme fırsatı bulacağız" İSTANBUL
- İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.
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