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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şule Yüksel Şenler son yolculuğunu uğurlandı Haberi

Şule Yüksel Şenler son yolculuğunu uğurlandı Haberi

Cenazeden detay

Hastane Cenaze Kütüphane Abrin Milletvekili 

-Ak parti Malatya milletvekili Öznur Çalık röp
-Yazar Demet Tezcan röp

( İSTANBUL - TOPLU)- Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katıldı- "En yakın zamanda adına bir kütüphane, müze açarak inanıyorum ki kendisini kabrinde mutlu etme fırsatı bulacağız" İSTANBUL

- İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

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