Şule Yüksel Şenler son yolculuğunu uğurlandı Haberi

-Ak parti Malatya milletvekili Öznur Çalık röp

-Yazar Demet Tezcan röp



( İSTANBUL - TOPLU)- Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katıldı- "En yakın zamanda adına bir kütüphane, müze açarak inanıyorum ki kendisini kabrinde mutlu etme fırsatı bulacağız" İSTANBUL



- İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.



