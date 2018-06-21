Şule İdil Dere davasında dosya bilirkişiye gönderildi İzle

-olay yerinden görüntü

-cesedin kaldırılması

-cenazenin ailesini tarafından alınması

-ailenin ağlaması

-fotoğrafları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davada mahkeme, tarafların kusur tespiti için dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 57’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz 7 sanık katılırken, Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. “Adalet arıyorum” Duruşmada söz alan anne Nesrin Aslan, “Belediyenin bu olay nedeniyle sorumlu olduğunu düşünüyorum. Adalet ve vicdan arıyorum” dedi.

“Can ve mal güvenliğim yoktur” Sanık Saffet Altındağ, “Ben sosyal medyada sanık olarak gösteriliyorum. Kadıköy’de oturuyorum. Tüm insanlara hedef olarak gösteriliyorum, can ve mal güvenliğim yoktur. Bunun sorumlusu da soruşturma dışı kişilerdir” diyerek beraatini istedi. Diğer sanıklar da söz alarak beraatlerini talep etti. Kusur tespitine ilişkin rapor istendi Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasının A güvenliği sertifikasına sahip, iş güvenliği uzmanı 2 inşaat mühendisi bilirkişi ve trafik bilirkişisinden oluşturulacak heyete gönderilerek, tarafların kusur durumuna ilişkin rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere’nin Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç’nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılmıştı. İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ(İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedilmişti. İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

