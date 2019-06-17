Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı - Avukatın açıklaması - ANKARA
- Keşif heyetinin binadan ayrılışı - Şule Çet'in ailesinin avukatı Onur Tatar'ın açıklamasıANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı. Şule Çet'İn ailesinin avukatı Onur Tatar, keşif işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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