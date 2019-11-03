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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Suların çekildiği baraj havadan görüntülendi Haberi

Suların çekildiği baraj havadan görüntülendi Haberi

- Drone ile çekilen görüntüler

Harabe 

-- Aktüel detaylar

( GİRESUN - DRONE) GİRESUN

- Giresun ve Gümüşhane ili sınırlarında bulunan ‘Yaşmaklı Barajı’nda suların çekilmesiyle köyden geriye kalan harabeler gün yüzüne çıktı. Giresun’un Güce ve Doğankent ilçeleri ile Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan baraj 2012 yılında faaliyete girmesiyle bölgede bulunan Sapmaz Köyüne ait bazı mahalleler sular altında kaldı. Yılın belli dönemlerinde suların çekilmesiyle ortaya çıkan mahallelerdeki evlerin bir kısmı ortaya çıktı. Suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan mahallenin bir kısmı drone ile havadan görüntülendi. (RY-ÖS-Y)
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