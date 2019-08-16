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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Sular çekilince ortaya çıkan köy havadan görüntülendi Haberi

Sular çekilince ortaya çıkan köy havadan görüntülendi Haberi

Drone görüntüleri

-Su altında kalan köyün kalıntılarından detay görüntüler
-Ali Osman Uslu ile röportaj

( KAYSERİ -ÖZEL)- Mahalle muhtarı, anılarını tazelemek için eski köylerini izledi KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve baraj yapımı dolayısıyla suların altında kalan eski Kuşçu köyünün kalıntıları suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kuşçu köyü, 2003 yılında yapımına başlanan Yamula Barajı’nın suları altında kaldı. Yaz aylarının sonuna doğru suların çekilmesiyle beraber su altında kalan köyün kalıntıları, gün yüzüne çıktı. Kuşçu Mahallesi Muhtarı Ali Osman Uslu, köyün tarihi hakkında bilgiler vererek, “Kuşçu’nun kuruluşunda Sümer’ler rol almışlar. Eskilerde köyümüzde şahin beslenip, 15 kuruştan Kayseri’deki şahinci başı Mehmet Ağa'ya satılırmış. Mehmet Ağa da onları alarak saraya gönderirmiş. O kuşlarla o zaman haberleşme sağlanırmış. Burada da şahin beslenince köyümüzün adına Kuşçu olarak kalmış” ifadelerini kullandı. Köylerinin kalıntılarını görmesiyle anılarının da canlandığını kaydeden Uslu, “Ben rüyalarımı burada su altında kalan köyde görüyorum. 1989’dan beri yeni köyümüzde yaşıyoruz. Orada hiçbir rüya görmedim. Bütün rüyalarımı burada görüyorum. Ya oğlak yayarken ya da damdan düşerken rüyalar görüyorum. O zamanki anılarımız birere efsaneydi. Şimdi torunlarıma bunları anlatıyorum ama inanmıyorlar” diye konuştu.

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