Sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı'da kurutuluyor - İSTANBUL
- Yenikapı Meydanı'ndan drone görüntüleri - Kurutulan malların görüntüleri - Esnaf Zafer Yavuz ile röportajSular altında kalan ayakkabılar Yenikapı'da kurutuluyor - Eminönü'nde sular altında kalan ayakkabılar kuruması için Yenikapı Meydanı'na dizildiİSTANBUL (AA) - Eminönü'nde yaşanan su baskınından etkilenen ayakkabılar Yenikapı Meydanı'na dizilerek kurumaya bırakıldı.
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