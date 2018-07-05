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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kuyusuna devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Sulama kuyusuna devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Jandarma Bild Direksiyon 

-Traktörden görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de traktörle birlikte sulama kuyusuna düşen V.Y. hayatını kaybetti. Havuzlu köyünde V. Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi itfaiyesi ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri sulama kuyusundaki suyu tahliye etti. Kuyunun içindeki su boşaltıldıktan sonra V. Y’nin cansız nedenine ulaşıldı. V. Y’nin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ini morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (YE-SK)
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