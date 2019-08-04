Sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - ŞANLIURFA
- Sulama kanalı çevresinde bekleyen kalabalık - Su altı polis ekiplerinin sulama kanalında arama yapması - Ambulansın olay yerine gelmesi - Cenazesi bulunan İsmail Demir'in ambulansa taşınması - Ambulansın olay yerinden ayrılmasıSulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulunduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.Dün Merkez Haliliye ilçesindeki sulama kanalına girdikten bir süre sonra kaybolan İsmail Demir'i (16) arama çalışmalarına su altı ekiplerinin katılımıyla devam edildi.Demir'in cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulundu.Ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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