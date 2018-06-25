-Ambulansa alınması

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( ADANA ) ADANA



- Adana'da girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sulama kanalına giren bir genç bir süre sonra boğulma tehlikesi atlattı. Onu gören vatandaşlar kanala girip kurtarmak istedi ancak genç suda kayboldu. Bunun üzerine olay yerine çağrılan sualtı polisleri, kanala girerek arama başlattı. Polis yaklaşık 3 saatlik bir aramanın ardından gencin cesedini, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta buldu. Sualtı ekibi cesedi sulama kanalından çıkardı. Şahsın 25 yaşlarında olduğu tahmin edilirken kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-

