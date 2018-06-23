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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu - ADANA

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu - ADANA

- Adana 'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Yeşiloba Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı - Vatandaşların olay yerinde toplanması Adana 'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulunduADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, dün sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Ömer Evren'i bulmak için Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bugün de arama çalışmalarını sürdürdü.Arama çalışmaları sırasında Evren'in cesedi, suya girdiği yere yaklaşık bir kilometre mesafede bulundu.Olay yerine giden çocuğun yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - OlayYeşiloba Mahallesi'nde dün sulama kanalında bir çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.Ekiplerin uzun süren çalışmalarına rağmen çocuğa ulaşılamaması üzerine aramalara ara verilmişti.

Polis Gözyaşı Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

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