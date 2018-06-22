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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sulama kanalında ceset bulundu - SAMSUN

Sulama kanalında ceset bulundu - SAMSUN

- Sulama kanalından detay görüntüler - Sahil Güvenliğin arama çalışmaları yapması - Cesedin sudan çıkarılması Samsun 'da sulama kanalında ceset bulunduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, dün akşam otomobiliyle evinden ayrılan Enes Gümrükçü'nün (24) gece dönmemesi üzerine ailesi, sabah saatlerinde çevrede arama yaptı.Otomobili Fatih Mahallesi mevkisinde sulama kanalının yanında bulan aile, Gümrükçü'ye ulaşamayınca polise haber verdi.Bafra Emniyet Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptıkları arama sırasında kanalda bir ceset bulunduğu belirlendi.Bölgeye gelen AFAD ekibince sudan çıkartılan cesedin Gümrükçü'ye ait olduğu tespit edildi.Gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kanald Polis Sudan Sulama Kanalı 

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