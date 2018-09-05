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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sulama kanalında ceset bulundu - ESKİŞEHİR

Sulama kanalında ceset bulundu - ESKİŞEHİR

- Kent merkezinden geçen sulama kanalı - Cesedin çıkarılması Eskişehir 'de sulama kanalında ceset bulunduESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de kent merkezinden geçen sulama kanalında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Eskişehir - Sarıcakaya karayolu hayvan pazarı yakınlarından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu ceset kıyıya çıkarıldı.Kadir İntekin'e (42) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Bild Hayvan Pazarı Sulama Kanalı Hayvan 

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