Sulama kanalında ceset bulundu - DENİZLİ

- İtfaiye ekiplerinden detay görüntü - Jandarma ekiplerinin inceleme yapması - Sulama kanalından detay görüntü Denizli 'de sulama kanalında ceset bulunduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalında ceset bulundu.Gelinyolu mevkisinden geçen sulama kanalında hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekiplerince bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkartıldı.Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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