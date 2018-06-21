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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kanalında bir çocuk kayboldu

Sulama kanalında bir çocuk kayboldu

Polisin kanalda arama yapması

Kanald Boğulma Tehlikesi Polis Sulama Kanalı 

-Diğer polislerin kanal kenarında minibüs ile ilerlemesi
-Kanaldana genel ve detay görüntü

( ADANA -HD) ADANA

- Adana'da serinlemek için sulama kanalına girip boğulma tehlikesi atlatan iki çocuktan biri kurtarılırken diğer çocuk kayboldu. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre saat 17.00 sıralarında iki çocuk serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra iki çocuk da boğulma tehlikesi atlattı. çevredeki vatandaşlar çocukların yardım çığlığını duyup kanala girdi. Ancak bu arada bir çocuk suda kayboldu. Vatandaşlar ise diğer çocuğu sulama kanalından çıkardı. Bu arada vatandaşlar kaybolan diğer çocuğun bulunması için sualtı polisine haber verdi. Olay yerine gelen sualtı polisleri dalgıç kıyafetini giyip sulama kanalında çocuğu arama çalışmaları başlattı. Ancak çocuk hala bulunamadı. Polisin kanaldaki araması devam ediyor.
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