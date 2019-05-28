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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Sulama kanalında arama çalışmaları başlatıldı... 12 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor Haberi

Sulama kanalında arama çalışmaları başlatıldı... 12 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor Haberi

AFAD'ın kıyıdan arama yapması

Kanald Yüzme A Haber Kayıp Çocuk Sulama Kanalı 

-Araç üzerinden ve karadan yapılan arama
-Yakınlarının görüntüsü
-Ağabeyinin olayı anlatması
-Kayıp çocuğun fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldığı iddiası üzerine AFAD kanalda arama başlattı ADANA

- Adana'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldığı iddiası üzerine AFAD kanalda arama başlattı. Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti. Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneğinden 15 kişilik ekiple arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını takip eden kayıp çocuğun ağabeyi Fatih Tamer, kardeşinin eve gelmemesi üzerine kaygılandıklarını belirterek, "Arkadaşları ilk görüşmemizde kardeşimin kendilerinin yanından ayrıldığını anlatmışlardı. Bugün yeniden görüştüğümüzde ise sulama kanalında boğulduğunu söylediler" dedi.
Ekiplerin şu an için kıyıdan kanalı tarayarak gerçekleştirdiği aramalarda kayıp çocuğa ulaşılamadı. (FKE-
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