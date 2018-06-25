Sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu - ADANA
- Olay yeri - Su altı ekibinin kanalda arama yapması - Genci kurtarmaya çalışan esnafın açıklaması Adana 'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu - Merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin bulunması için kurtarma ekipleri çalışma başlattıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir kişinin akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olaya tanık olan üç kişi, ekiplerin gelmesini beklemeden kanala girerek akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı.Vatandaşların kurtarmaya çalıştığı kişi bir süre sonra suda kayboldu.Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi, olay yerine gelerek bölgede arama çalışması başlattı.Polis suda kaybolan kişinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan Cumali Coşkuner, kendisinin olay yerinin yakınında esnaf olduğunu belirterek, "Bir kadının uyarmasıyla kanalda akıntıya kapılan kişiyi fark ettim. Cebimdeki paraları çıkartıp kanala girdim. Benim dışımda da o kişiyi kurtarmak için kanala girenler vardı. Birlikte kurtarmaya çalıştık ama akıntıya kapılarak kayboldu." dedi.