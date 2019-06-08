Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu

Sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu

Bölgeden, sulama kanalından, detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Dalgıç Polis Polis Bild Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 


- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalında ayaklarını yıkamaya çalışan 19 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarında ayaklarını uzatarak yıkamaya çalışan Halil A. (19), bir anda kayarak akıntıya kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde hazır beklerken, su altı arama kurtarma dalgıç polisler de sulama kanalında kaybolan genci aramaya başladı.
Sulama kanalında arama çalışmaları devam ederken, olayı duyan gencin yakınları da bölgeye geldi. Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı