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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve çocuğunu genç adam kurtardı

Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve çocuğunu genç adam kurtardı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Uçan Otomobil Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

-Ambulansların görüntüsü
-Annenin ambulanstan çıkıp diğer ambulansa binme görüntüsü
-Yaralı çocuğa müdahale görüntüsü olay yeri
-Kanala uçan otomobilin görüntüsü
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Kanala uçan otomobilin vinç ile çıkartılması
-2 yaşındaki çocuğun kanal kenarında giysi ve ayakkabısının görüntüsü
-Anne ve çocuğunu kurtaran Irk ile röp.
-detay görüntüler
-NOT: S.K. (Serhat Kumtepe)
-N.K. (Nazlı Kumtepe)

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçarken, sürücü anne ve 2 yaşındaki oğlu sulama kanalına atlayan genç tarafından kurtarıldı.Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıya gitmek için 68 DH 707 plakalı aracıyla 2 yaşındaki oğlu S.K. ile birlikte yola çıkan N.K. (27), Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan kanala geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama otomobille birlikte sulama kanalına uçtu. Yolun karşısında çalışan ve kazayı fark eden Yaşar Irk (21) hemen olay yerine koşarak anne ve çocuğun araçta mahsur kaldığını gördü. Otomobil yarıya kadar suya gömülürken, hemen kanala giren Yaşar Irk anne ve 2 yaşındaki çocuğunu önce araçtan sonra da kanaldan çıkarttı. Diğer vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı anne ve oğlu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan müdahalelerinin ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kanala uçan otomobil vinç ile kanaldan çıkartıldı.Anne ve oğlunu önce araçtan sonra da kanaldan çıkaran Yaşar Irk, “Şuradan hızlı geliyordu. Ondan sonra bir fren sesi duldum. Bir baktım su yükseldi. Biz de karşıda uğraşıyorduk. Ondan sonra baktım içeride bir çocuk ağlıyor. Hemen içine girdim ve kurtardım” dedi.

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