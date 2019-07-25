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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa

Kanal D Köpek Bild Sulama Kanalı 

-Köpeğin kurtarılmasından detay
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesinde geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına su içmeye çalışan bir köpek düştü. Köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından köpeğin boynuna geçirdiği iple, kanal dışına çıkardı. Kanal dışına çıkarılan köpek, Salı verildi.
Vatandaşlar, köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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