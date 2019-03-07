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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

kurtarma görüntüleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Uzunlu Kanal D Demir Parmaklık Demir Çubuk Sulama Kanalı 


- Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Karşıkaya Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında bir köpeğin boğulmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, suda çırpınan köpeği, yaklaşık 3 metre uzunluğunda demir çubuklu mandalla yakalayarak su kenarına çekti. Kanalın çevresindeki demir parmaklıklara kadar getirilen köpek, beline bağlanan iple kanal dışına çıkarılarak kurtarıldı. Vatandaşlar, köpeği boğulmaktan kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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