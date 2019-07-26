Sulama kanalına düşen kişi boğuldu - VAN Haberi

- Hastaneden detaylarSulama kanalına düşen kişi boğulduVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.Yolaşan Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Tunç (23), yürüdüğü sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.Akıntıya kapılarak kaybolan Tunç'un cesedi, bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.Tunç'un cesedi, otopsi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.Olayı yerine gelen Tunç'un yakınları sinir krizi geçirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım