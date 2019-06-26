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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen kişi boğuldu - SAMSUN

Sulama kanalına düşen kişi boğuldu - SAMSUN

- Sulama kanalı çevresinde alınan güvenlik önlemleri - Kurtarma ekiplerinin sulama kanalına düşen kişiyi arama çalışmaları - Kanala düşen kişinin cansız bedeninin çıkarılması Samsun 'da sulama kanalına düşen kişi boğulduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.Derbent Barajı yakınındaki asfalt şantiyesi önünde sulama kanalından su alan Mahmut Göçmen (65), ayağının kayması sonucu kanala düştü.Sürüklenmeye başlayan Göçmen'i gören vatandaşlar, kurtarma ekiplerine bilgi verdi.Çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre ileride Göçmen'in cansız bedenine ulaştı.Göçmen'in sudan çıkarılan cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Cenaze Asfalt Şantiyesi Sudan Sulama Kanalı 

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