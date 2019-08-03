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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı - HATAY

Sulama kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı - HATAY

- Sulama kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı - İtfaiye ekiplerinin sulama kanalına düşen kediyi kurtarması Hatay 'da sulama kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, sulama kanalına düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Meydan Mahallesi'nde, bir kedinin sulama kanalına düştüğünü ve sığ yerde beklediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenle indikleri kanaldan kediyi çıkardı.Kedi, İskenderun Belediyesi Havyan Bakım Merkezi'ne teslim edildi.

Kanald Bild Sulama Kanalı 

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