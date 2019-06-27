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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı - KONYA İzle

Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı - KONYA İzle

- İtfaiye ve zabıta ekiplerinin kanal kenarına gelmesi - İneğin boynuzuna bağlanan iple insan gücüyle çekilerek kurtarılmak istenmesi - Kepçenin gelmesi - Kepçeyle ineğin kurtarılması Konya 'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı - Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşerek yaralanan inek, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde düştüğü sulama kanalındaki ağaca takılan yaralı inek, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekdemir Mahallesi'ndeki sulama kanalına bir ineğin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralı olduğu ve takıldığı bir ağacın kenarında hareketsiz kaldığı görülen ineğin boynuzuna bir ip bağlanarak, yukarıya doğru çekilmek istendi. Ancak, uzun çabalara rağmen yerinden hareket ettirilemeyen inek, bulunduğu yerden çıkarılamadı.Bunun üzerine Beyşehir Belediyesinden bir iş makinesi talebinde bulunuldu. Bölgeye gelen iş makinesinin kepçesine bağlanan halatın bir ucu da ineğin boynuzuna geçirildi. Daha sonra havaya kaldırılarak, yukarı doğru çekilen inek, 1 saat süren çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.Hayvan sahibi Hüseyin Baş, ineğinin kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirdi.

İş Makinesi Sulama Kanalı Zabıta 

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