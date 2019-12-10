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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

ineğin kurtarılma anı

( MARDİN ) MARDİN

Sulama Kanalı 


- Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürin Mahallesinde bulunan Çağ Çağ sulama kanalına düşen ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, Çağ Çağ sulama kanalına düşen ineğin sağ salim kurtararak sahibine teslim etti. Vatandaşlar ineği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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