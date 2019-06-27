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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma operasyonu

Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma operasyonu

İneğin düştüğü alan ve bekleyen itfaiye aracı

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-Kanala düşen hareketsiz vaziyetteki yaralı inek
-Boynuzuna ip bağlanan ineğin zabıta ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle insan gücüyle çekilerek kurtarılmaya çalışması
-Kepçenin gelmesi ve ineğin kaldırılarak kurtarılması
-Hayvan sahibinin teşekkür etmesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sulama kanala düşen inek iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. İlçeye bağlı Bekdemir Mahallesi Gembil yanı mevkisinden geçen suyla dolu kanalın yaklaşık 3 metre aşağısına düşerek yaralanan ve takıldığı bir ağacın kenarında hareketsiz kalan ineği kurtarmak isteyen hayvan sahibi başarılı olamayınca yardım istedi. İhbarın yapılması üzerine adrese Beyşehir Belediyesi Zabıtası ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zabıta ve itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla ineğin boynuzuna bir ip bağlayarak insan gücüyle yukarıya doğru çekmeye çalıştı. Uzun çabalara rağmen hayvan hareket ettirilemeyerek bulunduğu yerden bir türlü çıkarılamadı. Bunun üzerine Beyşehir Belediyesinden bir iş makinesi talebinde bulunuldu. Belirtilen yere gelen Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait iş makinesinin kepçesiyle boynuzuna bağlanan urgan yardımıyla havaya kaldırılarak yukarıya doğru çekilen inek kurtarılarak hayvan sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi Hüseyin Baş ineğinin kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirirken Beyşehir Belediyesi ve kurtarma operasyonuna katkı sunanlara teşekkür etti.
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