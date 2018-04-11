Sulama kanalına düşen genç kayboldu - AKSARAY

- Arama ekiplerinden detay - Sulama kanalından detay - Kaybolan Ayhan Ermiş'in arkadaşı Cemil Uz'un konuşması Aksaray 'da sulama kanalına düşen genç kayboldu - Sulama kanalına düşen gencin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da arkadaşlarıyla piknik yaptıkları alanda sulama kanalına düşen genç kayboldu.Kalanlar Mahallesi Kireçlik mevkisine arkadaşlarıyla piknik yapmaya gelen Ayhan Ermiş (16), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü.Akıntıya kapılan Ermiş'in sesini duyan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye, polis ekipleri, Ermiş'i bulmak için 15 kilometrelik alanda çalışma başlattı.Haberi alarak polis merkezine gelen Ermiş'in yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.Öte yandan akıntı hızının fazla olması sebebiyle Mamasın Barajı'ndan suyun kesildiği öğrenildi.Kaybolan Ayhan Ermiş'in arkadaşı Cemil Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 arkadaş piknik yapmak için alana geldiklerini söyledi.
Arkadaşlarından Ermiş'in tuvalet ihtiyacını gidermek için kanalın yanına gittiğini ifade eden Uz, "Ayhan, bizden ayrıldıktan hemen sonra bağırmaya başladı. Gittiğimizde Ayhan kanalın içinde sürükleniyordu. Ayağımızı suya soktuk fakat tutamadık." diye konuştu.