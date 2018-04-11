Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen genç kayboldu - AKSARAY

Sulama kanalına düşen genç kayboldu - AKSARAY

- Arama ekiplerinden detay - Sulama kanalından detay - Kaybolan Ayhan Ermiş'in arkadaşı Cemil Uz'un konuşması Aksaray 'da sulama kanalına düşen genç kayboldu - Sulama kanalına düşen gencin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da arkadaşlarıyla piknik yaptıkları alanda sulama kanalına düşen genç kayboldu.Kalanlar Mahallesi Kireçlik mevkisine arkadaşlarıyla piknik yapmaya gelen Ayhan Ermiş (16), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü.Akıntıya kapılan Ermiş'in sesini duyan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye, polis ekipleri, Ermiş'i bulmak için 15 kilometrelik alanda çalışma başlattı.Haberi alarak polis merkezine gelen Ermiş'in yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.Öte yandan akıntı hızının fazla olması sebebiyle Mamasın Barajı'ndan suyun kesildiği öğrenildi.Kaybolan Ayhan Ermiş'in arkadaşı Cemil Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 arkadaş piknik yapmak için alana geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarından Ermiş'in tuvalet ihtiyacını gidermek için kanalın yanına gittiğini ifade eden Uz, "Ayhan, bizden ayrıldıktan hemen sonra bağırmaya başladı.
Gittiğimizde Ayhan kanalın içinde sürükleniyordu. Ayağımızı suya soktuk fakat tutamadık." diye konuştu.

Polis Polis Merkezi Muhabir Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı