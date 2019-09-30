Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - OSMANİYE

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - OSMANİYE

- Osmaniye tabelası - Sulama kanalından görüntü - Jandarma ekipleri ve vatandaşların bekleyişi - Çocuğun şapkası ve eldiveni - Dalgıç ekibinin hazırlığı ve kanala dalışı - Cesedin dışarıya çıkarılması ve cenaze aracına taşınmasıSulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Osmaniye 'de sulama kanalından kovayla su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Çocuğun cenazesi, su altı polislerince sudan çıkarıldıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalından kova ile su çekmek isteyen 16 yaşındaki Mustafa Y, dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Mustafa Y'yi bulmak için olay yerine Adana Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar çağrıldı.Kanala giren balık adamlar, Mustafa Y'nin cesedini, düştüğü yerin 100 metre uzağında bularak sudan çıkardı.Çocuğun cenazesi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Sudan Sulama Kanalı 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı