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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - BATMAN

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - BATMAN

- Sulama kanalı görüntüleri - Arama çalışmaları görüntüleri - Dalgıçların çalışması görüntüleri - Vatandaşların insan zinciri oluşturarak suda arama yapması - Cesedin çıkarılması görüntüleri - Ölen çocuğun yakınlarına ait görüntüler Batman 'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Sulama kanalına düşen ve kaybolan 7 yaşındaki Mazlum Yaşar'ın, arama çalışmaları sonucu cesedi bulunduBATMAN (AA) - Batman 'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan ailesiyle Batman 'daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenilen Mazlum Yaşar (7), Çamlıtepe Mahallesi'nde oyun oynadığı sırada sulama kanalına düştü.Çevredekilerin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerce kanalda yapılan, vatandaşların da desteğiyle yürütülen arama çalışmaları sonucu, düştüğü yerin 200 metre ilerisinde Yaşar'ın cesedine ulaşıldı.Yaşar'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.

Kanald Polis Bild Sulama Kanalı İnsan Zinciri 

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