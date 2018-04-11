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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

AFAD arama çalışmaları

Kanald Polis Bild Gesi Sulama Kanalı 

-Ekiplerin çalışması
-Sulama kanalı görüntüler
-Cesedin bulunması
-Cesedin çıkarılması
-Çocuğun fotoğrafı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da arkadaşlarıyla piknik yaptıkları alanda sulama kanalına düşen ve kanalda kaybolan çocuğun cesedi 25 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay, saat 14.00 sıralarında Kalanlar Mahallesinden geçen sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte pikniğe giden Ayhan Ermiş (16), poşetteki ekmeği almak için kalktığı sırada aniden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Ermiş'in sesini duyan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Ermiş'i bulmak için 15 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Saat 14.00’da başlayan çalışmalar 15 kilometrelik kanal boyunda sonuç vermeyince ekipler aramayı sürdürdü. 6 saat süren çalışma sonucu gencin cesedi 25 kilometre uzaklıktaki Topakkaya Beldesi ile Çimeli Yeni Köy arasındaki kanalda bulundu. Gencin cesedi ekiplerce kanaldan çıkarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (YC-FM-
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