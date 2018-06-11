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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı - ADANA

Sulama kanalına düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı - ADANA



: - Sulama kanalından görüntü - Polisin olayla ilgili vatandaşlardan bilgi alması - Elektrik kaçıran direğin etrafının güvenlik şeridi çekilmesi - Suya düşen çocuğun yakınlarının feryatları ve sakinleştirme çalışmasıSulama kanalına düşen çocuğu vatandaşlar kurtardıADANA (AA) - Adana 'da sulama kanalına düşen çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanala serinlemek için giren Tahsin Oğlakçı (16), kanaldan çıkmak için yakındaki bir kabloya tutunmak isterken suya düştü.Tutunduğu kablodan elektrik çarptığı iddia edilen çocuk, durumu fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Oğlakçı, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada olay yerine gelen çocuğun yakınları da sinir krizi geçirdi.

Kanald İlk Müdahale Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri Elektrik Çarptı 

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