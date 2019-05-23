Sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı - BOLU
- Ekiplerin çocuğun yanına inmesi - Çocuğun merdivenle çıkarılması - Çocuğun ambulansa taşınması - Çocuğun annesinin olay yerine gelmesiBOLU (AA) - Bolu 'da sulama kanalına düşen ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Irak uyruklu çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 50. Yıl İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman Abudin (8) okuldan çıktıktan sonra eve giderken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.Abudin'in kanala düştüğünü gören arkadaşları, çevredeki vatandaşlara ve öğretmenlere haber verdi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla sulama kanalına indi.Şok yaşayan çocuğu sakinleştirerek bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, çantasını ve diğer eşyalarını da sulama kanalının kenarında bekleyen yetkililere verdi.Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Çocuğun annesi ise kurtarma çalışmasının ardından olay yerine gelerek oğluyla hastaneye gitti.
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