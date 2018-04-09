Sulama barajına giren Suriyeli çocuk boğuldu İzle



- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sulama barajına giren 5 Suriyeli çocuktan 1’i boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi’ndeki sulama barajına yüzmek için giren Suriye uyruklu yaşları 13 ile 17 arasında değişen 5 çocuk suda boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuklardan 4’ü son anda çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılırken Beşar E. (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Dalgıçların 1 saat süren arama çalışması sonunda Beşar E.’nin cansız bedeni barajdan çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren M.S (17) M.E (15) R.E (18) R.H (14) ise Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

