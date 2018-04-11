Sulakyurt'ta 'suçiçeği' nedeniyle eğitime ara verilmesi - KIRIKKALE
Sulakyurt'ta "suçiçeği" nedeniyle eğitime ara verilmesi - KIRIKKALE - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in okula gelişi ve öğrencilerle sohbeti - Öğütken'in akülü aracı teslim etmesi - Öğütken'in akülü araçla tur atması - Öğütken'in açıklamaları - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen'in açıklamaları - Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken: - "Öğrencilerimizin aşılarını tamamladık. Bir problemimiz yok. 22 çocuğumuzun 22'si de sağlıklı vaziyette"KIRIKKALE (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Kırıkkale 'nin Sulakyurt ilçesinde öğrencilerde suçiçeği hastalığı görülmesi üzerine iki okulda eğitime 5 gün ara verilmesine ilişkin, "Öğrencilerimizin aşılarını tamamladık. Bir problemimiz yok. 22 çocuğumuzun 22'si de sağlıklı vaziyette." dedi. Öğütken, Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret ederek, AK Parti Kırıkkale İl Yönetimince engelli bir öğrenciye hediye edilen akülü aracı merkezin bahçesinde düzenlenen törende sahibine teslim etti. Öğütken, daha sonra öğrenciyle birlikte akülü araçla okulun bahçesinde tur attı.Öğütken, burada yaptığı açıklamada, akülü aracı teslim ettiği ve böyle bir ortamda bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi:"İnşallah engelliler okulumuzda da bu engelleri aşacağız. Onların ve ailelerinin mutluluğu bizler için çok önemli. Bu yaptığımız çalışmalar, engelli aileleriyle 30 milyon insanımızı ilgilendiriyor. Onların yüzlerinin gülmesi bizim de yüzlerimizi güldürüyor. Bugün burada gördüğüm ortam son derece önemli. İnşallah daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz." - Sulakyurt ilçesinde suçiçeği nedeniyle iki okulda eğitime ara verilmesiÖğütken, bir gazetecinin Sulakyurt ilçesinde su çiçeği hastalığının görülmesi ve 2 okulun tatil edilmesiyle ilgili sorusu üzerine, bu gibi rahatsızlıklar görüldüğü zaman önlem adına okul kapatmaya gidildiğini ifade etti. Bu tedbirin neticesi olarak da okullara birkaç gün tatil verildiğini anlatan Öğütken, "İl Sağlık Müdürümüz Dr. Feramiş Ender Güngüneş'ten bilgileri aldım. Öğrencilerimizin aşılarını tamamladık. Bir problemimiz yok. 22 çocuğumuzun 22'si de sağlıklı vaziyette. " ifadesini kullandı.AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de AK Parti hükümetleri döneminde engelli vatandaşların bir çok imkana kavuştuğunu belirterek, "Zaman çok çabuk değişiyor. Zamanla ihtiyaçlar da değişiyor. Bu ihtiyaçlara çözümler üretmek gerekiyor. Bu gibi ufak dokunuşlarla bu ihtiyaçları da gideriyoruz. Bugün de onlardan bir tanesini yaptık. İhtiyaç tespit edildi ve vatandaşımıza akülü aracını teslim ettik." diye konuştu. Kırıkkale Valiliği, önceki gün, Sulakyurt ilçesi Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulundaki 40 öğrencide suçiçeği belirtisi görülmesi üzerine, iki okulda eğitime 5 gün ara verilmesini kararlaştırmıştı.