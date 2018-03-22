Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suikasta uğrayan iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Suikasta uğrayan iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE (IHA) - Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucun hayatını kaybeden Kırıkkaleli iş adamı Ömer Faruk Ilıcan, kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kırıkkaleli İş Adamı Ömer Faruk Ilıcan (48), dün sabah saatlerinde Ankara’daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Ilıcan’ın cenaze namazı Kırıkkale Merkez Nur Camisinde kılındı. Namaz için cami avlusuna getirilen iş adamının tabutunun başından eşi ve kızları uzun süre ayrılamadı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ilıcan, memleketi Keskin ilçesi mezarlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım katıldı.

Cenaze Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı