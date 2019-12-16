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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri - ANKARA

Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri - ANKARA

- Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmesinden kısa süre önce çekilen görüntüleri cinayete ilişkin soruşturma dosyasında bulunuyor. Görüntüler, saldırıya uğramadan önce Hablemitoğlu'nun alışveriş yaptığı süpermarkete ait.

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