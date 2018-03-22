Suikast kurbanı Rus Büyükelçi Karlov'un ismi Antalya'da unutulmadı

-detaylar

-Türel konuşma

-Marina Karlov konuşma

-büyükelçi konuşma

-anıtın açılışı

-marina karlov'un duygusal anları

-anıta karanfil bırakması

-detaylar



( ANTALYA ) - Büyükelçinin anıtının açılışını eşi Marina Karlov gözyaşları arasında yaptı ANTALYA



- Ankara’da 19 Aralık 2016 tarihinde uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un ismi Demre 'da unutulmadı. Karlov'un ismi ilçede bulunan bir caddeye verilirken Büyükşehir Belediyesi tarafından bir de anıtı dikildi. Anıtın açılışını yapan eşi Marina Karlov’a, anıtın üzerindeki eşinin fotoğrafı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Demre’de Karlov’un adının verildiği cadde ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Andrey Karlov Anıtı, törenle açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı ve Demre Belediyesi işbirliğinde düzenlenen törene, TBMM Türkiye Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, Andrey Karlov Vakfı Başkanı Naki Karaaslan, Karlov'un doğum yeri olan Demre’nin kardeş şehri Klintsı’nin Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç, Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyevna Lubskaya, 6 öğretmen ve 50 konuk öğrenci katıldı.

Türel: "Kahraman Karlov" Törende bir konuşma yapan Başkan Menderes Türel, İstanbul’daki Taksim Anıtı’nda iki Rus generalin heykeli bulunduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyetimizin kuruluşunda bize verilen maddi ve manevi destek için General Mihail Vasilyeviç Frunze ve Mareşal Yefremiç Voroşilof’un heykelleri tam 90 yıldır ülkemizde Taksim anıtında her iki ülkenin tarihsel bağını ifade edercesine yer almaktadır. İşte o iki büyük kahraman Rus subaylarından sonra belki de ilk defa başka bir kahramanın Karlov’un anıtını açmak bizim için bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.

"Unutmayacağız" Andrey Karlov’un en kritik dönemlerde dahi Türk-Rus dostluğu için yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Türel, “Kendisine olan teşekkür duygularımızın bir göstergesi olarak Büyükelçi Karlov’un son arzularından birini yerine getirmiş oluyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında Demre ilçemiz Büyükelçi Karlov’un ata yurdu olan şehir ile kardeş şehir oldu. Bu kardeşlik bağının Türk-Rus dostluğuna çok daha katkıda bulunacağından eminim” dedi.

15 Temmuz’da hain darbe girişimi ile ülkemizi bölmeye çalışan FETÖ’nün amacına ulaşamayınca bu kez farklı yollar denediğine dikkat çeken Başkan Türel, şunları söyledi: “Sayın Karlov’un başına gelen elim üzücü suikastında bu amaçla planlanmış hain alçak bir komplo olduğunu özellikle ifade etmemiz gerekir. Ama bu hainler 15 Temmuz’da olduğu gibi, Türk-Rus ilişkilerini zedeleme amacına ulaşamadılar.” "Aziz Nikola Önünde Anlamlı Tören" Türkiye ve Rusya arasında son yıllarda karşılıklı güven temelleri üzerine kurulu sağlam bir dostluk ortaya çıktığının altını çizen Türel, şunları dile getirdi: “Antalya da Türk-Rus dostluğunu en güzel taçlandıran şehirlerden bir tanesi. Bu köklü dostluğu geliştirmek ve ileri taşımak için anlamlı bir töreni ifa ediyoruz. Aziz Nikola Kilisesi önünde bugün bu dostluğun adımlarının daha da güçlendirilmesi çok daha farklı bir anlam taşıyor. Sayın Karlov’un eşi Marina Karlova hanımefendiye sabır diliyorum. Sayın Karlov’a Allahtan rahmet niyaz ediyorum.” Marina Karlov:"Demre’de Üniversite Kurmayı Planlıyoruz" Andrey Karlov Vakfı Onursal Başkanı da olan eşi Marina Karlov ise törende yaptığı konuşmada eşi için söylenen bütün güzel sözler için teşekkür etti. Rusya ve Türkiye'nin iki büyük devlet ve millet olduğunu söyleyen Marina Karlov, " Rusya ve Türkiye arasında dostluğun gelişmesi beni çok mutlu ediyor. Bu organizasyonu düzenleyen ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Andrey Karlov Vakfı Başkanı Naki Karaaslan, Andrey Karlov Vakfı işbirliği ile Demre’de bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Aynı şekilde de Rusya’da da Türk-Rus ortak çalışması sonucu bir üniversite kurulması için çalışma yapacağız.” dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile TBMM Türkiye Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in yaptığı konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Andrey Karlov Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Anıtın açılışı sırasında duygusal anlar yaşayan Marina Karlov, gözyaşlarına hakim olamadı. Eşinin anıtına karanfil bırakarak eliyle fotoğrafına dokunan Marina Karlov, ardından protokolle birlikte Andrey Karlov'un isminin verildiği caddeyi gezdi.

