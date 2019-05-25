Şuhut'ta trafik ekipleri plakasız ve eksik evraklı motosikletleri topladı

-Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü plakasız ve sahipsiz motorları topladı



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki plakasız ve eksik evraklı motosikletler Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından toplandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında oluşturdukları denetim noktalarında durdukları motosikletlerin evraklarını inceledi. Daha sonra yapılan incelemede, evraklarında eksik ve plakaları bulunmayan, aşırı egzoz sesi bulunan motosikletlere trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ekipler, ayrıca motosiklet sürücülerine kask kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

