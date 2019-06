-Şuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı hediyesi

--Hayırsever esnaf’tan takdir alan öğrencilere bin 700 adet ayakkabı



( AFYON KARAHİSAR)- Hayırsever esnaf’tan takdir alan öğrencilere bin 700 adet ayakkabı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hayırsever bir esnaf her yıl olduğu gibi bu senede takdir belgesi alan öğrencilere bin 700 adet ayakkabı hediye etti. Şuhut ilçesinde ayakkabı ticareti yapan esnaf, ilçe genelinde takdir belgesi alan ilkokul, ortaokul ve lise dengi öğrencilerine bin 700 adet ayakkabı hediye etti. 11 yıldır takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı hediye ettiğini belirten hayırsever esnaf Turgay Şanlı, ömrü olduğu sürece bu geleneği sürdüreceğini belirtti.

Takdir belgesi alan öğrenciler belgelerini iş yerine götürerek ayakkabılarını aldı. Ayakkabılarını alan öğrencilerin sevinçleri ise görülmeye değerdi. Hayırsever esnaf Turgay Şanlı konuyla ilgili açıklamalarında, "1985 tarihinden beri ticaret yapıyorum. 35 senedir ayakkabı ticareti yapıyorum. 11 senedir geleneksel hale getirdim bu ayakkabı hediyesini. Takdir belgesi getiren bütün öğrencilerimizi boş çevirmiyoruz. Senelik bin 500, bin 600, bin 650, bin 700 çift ayakkabıyı buluyor. Görüyorsunuz çocuklar cıvıl cıvıl derslerine daha fazla adapte oluyorlar. Daha fazla çalışıyorlar. Her sene artıyor bu takdir belgesi. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğiz inşallah" dedi.

Atatürk Bölge Yatılı Okulu öğrencisi Burak Benli ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Takdir aldığım için çok sevinçliyim. Turgay amca her yıl olduğu gibi bize takdir aldığımızdan dolayı ayakkabı hediye etti. Çok mutluyum, sevinçliyim. Ayakkabımı aldığım için çok sevinçliyim" dedi.

Öğrenciler ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün okulumuz bitti. Takdir aldım, takdir aldığımız için Turgay amca bize Şanlı Ayakkabı bize ayakkabı verdi. Takdir aldığım için çok sevinçliyim" dedi.

Atatürk Bölge Yatılı Okulu Öğrencisi Furkan Şimşek konuyla ilgili açıklamalarında, "Takdir aldığım için sevinçliyim. Her sene geldiğimizde Turgay amcamız bize takdir belgesi aldığımız için ayakkabılar veriyor. Çok sevinçliyim" ifadelerine yer verdi.