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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şuhut’ta şiddetli yağış etkili oldu

Şuhut’ta şiddetli yağış etkili oldu

-Şuhut’ta şiddetli yağış ve kısa süreli dolu etkili oldu

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Kapalı Alan Şiddetli Yağış Karahisar Yağmur Suyu 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde saat 17.00 civarlarında ani bastıran şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bugün saat 17.00 civarlarında ani bastıran şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlarda zor anlar yaşadı. İlçenin bazı kesimlerinde şiddetli yağmurdan dolayı yağmur suyu birikintileri meydana gelirken, bazı vatandaşlar ise şiddetli yağmurdan dolayı kapalı alanlara sığındı.
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