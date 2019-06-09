Şuhut’ta şiddetli yağış etkili oldu



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde saat 17.00 civarlarında ani bastıran şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bugün saat 17.00 civarlarında ani bastıran şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlarda zor anlar yaşadı. İlçenin bazı kesimlerinde şiddetli yağmurdan dolayı yağmur suyu birikintileri meydana gelirken, bazı vatandaşlar ise şiddetli yağmurdan dolayı kapalı alanlara sığındı.

