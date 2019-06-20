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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şuhut'ta şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Şuhut'ta şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Yağmurdan detaylar

Sağanak Yağış Bild Karahisar 

-Su basan evden detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- Evlerin bodrum katlarını su bastı- Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği su basan evlerin bodrum katlarında sabah saatlerine kadar su tahliyesi yaptı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su basan evlerde belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden etkili yağış sonrasında çok sayıda evin bodrum katları ve apartman girişlerinde su baskınları meydana geldi. Durumun vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, baskın olan yerlerdeki suları özel makinelerle çekerken çalışmalara apartman sakinleri de yardım etti. Sokaklarda bulunan çamurlar durumun ciddiyetini ortaya koydu. Ev sahipleri ise Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a, ilgi, alaka ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
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