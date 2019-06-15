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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şuhut’ta sebze pazarında dilenci operasyonu

Şuhut’ta sebze pazarında dilenci operasyonu

pazar yerinden ve dilencilerden detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- Dilenciler zabıta personellerine tekrar geleceğiz diye karşılık verdi AFYON KARAHİSAR

Dilenci Operasyonu Karahisar Zabıta 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki sebze ve meyve pazarında, Şuhut Belediyesine bağlı Zabıta Amirliği tarafından dilencilere operasyon düzenlendi.
Şuhut ilçe merkezindeki sebze ve meyve pazarında, Pazar esnaflarından ağıtlar eşliğinde para toplayan dilencilere yapılan uygulamada, 1 erkek, 1 kadın 2 dilenci, ilçe sebze ve meyve pazarından uzaklaştırılarak sokaklardan men edildi. Öte yandan Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından dilenci operasyonlarının devam edeceği belirtildi.
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