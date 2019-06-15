Şuhut’ta sebze pazarında dilenci operasyonu



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki sebze ve meyve pazarında, Şuhut Belediyesine bağlı Zabıta Amirliği tarafından dilencilere operasyon düzenlendi.

Şuhut ilçe merkezindeki sebze ve meyve pazarında, Pazar esnaflarından ağıtlar eşliğinde para toplayan dilencilere yapılan uygulamada, 1 erkek, 1 kadın 2 dilenci, ilçe sebze ve meyve pazarından uzaklaştırılarak sokaklardan men edildi. Öte yandan Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından dilenci operasyonlarının devam edeceği belirtildi.

