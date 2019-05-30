Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şuhut’ta peçeli 3 kadın kuyumcuyu soydu

Şuhut’ta peçeli 3 kadın kuyumcuyu soydu

emniyetten detaylar

( AFYON KARAHİSAR) -- Kuyumcu soygununda 1 şüpheli şahıs yakalandı- Kuyumcudan 35 bin liralık küpeleri çaldılar AFYON KARAHİSAR

Alışveriş Akalan Karahisar Peçeli Kadın Hırsız 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezinde, yüzleri peçeli 3'ü kadın 2’si çocuk 5 kişi girdikleri kuyumcudan 35 bin lira değerinde küpeleri çalarak olay yerinden kaçtı. Alınan bilgiye göre, Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya alışveriş yapmaya gelen 3 peçeli kadın, kuyumcu sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çaldı. Şahıslar olay yerinden ayrıldıktan sonra dükkan sahibi Yener, tezgahta bulunan küpelerin yerinde olmadığını fark edince durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen M.P., 06 AN 2185 plakalı aracıyla birlikte durduruldu. Şüpheli şahıs, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken araçta da aramalarda bulunuldu. Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıları ararken şüpheli M.P.’nin sorgusu da devam ediyor. (RD-KA
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı