Şuhut’ta peçeli 3 kadın kuyumcuyu soydu



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezinde, yüzleri peçeli 3'ü kadın 2’si çocuk 5 kişi girdikleri kuyumcudan 35 bin lira değerinde küpeleri çalarak olay yerinden kaçtı. Alınan bilgiye göre, Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya alışveriş yapmaya gelen 3 peçeli kadın, kuyumcu sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çaldı. Şahıslar olay yerinden ayrıldıktan sonra dükkan sahibi Yener, tezgahta bulunan küpelerin yerinde olmadığını fark edince durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen M.P., 06 AN 2185 plakalı aracıyla birlikte durduruldu. Şüpheli şahıs, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken araçta da aramalarda bulunuldu. Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıları ararken şüpheli M.P.’nin sorgusu da devam ediyor. (RD-KA

