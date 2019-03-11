Şuhut’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

--Motosiklet sürücüsünün trafik kazasında dili boğazına kaçtı

-- Olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı



( AFYON KARAHİSAR)- Motosiklet sürücüsünün trafik kazasında dili boğazına kaçtı- Olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Şuhut ilçesine bağlı Büyükkalaycı Market istikametinde kontrolden çıkan plakasız motosiklet sürücüsü V.Ö. yolun kenarında bulunan kaldırımlara çarparak yol kenarına fırladı. Kaza Şuhut ilçe merkezi Büyükkalaycı Market yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle seyir halinde bulunan V.Ö. bir anda kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet savrularak yol kenarında bulunan kaldırımlara vurdu. Kazanın şiddeti ile yaralanan V.Ö’nün dilinin boğazına kaçtığı belirtirken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin V.Ö’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı belirtildi. Akabinde ise V.Ö durumunun riskli olmasından dolayı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Olay yerine gelen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (RD-

