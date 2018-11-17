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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şuhut’ta mevsimin ilk karı yağdı Haberi

Şuhut’ta mevsimin ilk karı yağdı Haberi

Kar görüntüleri

Akalan Karahisar Allah Pazar Esnafı Kar Yağışı 

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( AFYON KARAHİSAR)- Vatandaşlar mevsimin ilk karına hazırlıksız yakalandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı. Türkiye'nin çoğu şehrinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de sabah saat saatlerinde kar yağışı başladı.
Mevsimin ilk karının ardından kent beyaz bir örtü ile kaplanırken, park alanlarında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı çoğu vatandaş tarafından mutlulukla karşılanırken, pazar esnafını ise olumsuz etkiledi. Kar yağışının tadını çıkaran vatandaş Recep Avcı, "İlçemize bugün mevsimin ilk karı yağdı. İnşallah bu kar mahsullerimize bereketli olacak. Havalarının soğumaları nedeniyle insanlar birbirine daha çok sarılacak" dedi.
Pazar esnafı Çetin Bulut ise, "Şu anda kar yağıyor. Biz Konya’dan geldik. Maaşallah bugün kırk bin kere hava bereketli. Tezgâhı beklerken toparlandık. Bugün yollar kapanacakmış kar nedeniyle. Hemen memleketimize doğru yola çıkacağız inşallah" şeklinde konuştu.
(RD-KA
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