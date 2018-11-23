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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Şuhut’ta Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Şuhut’ta Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

sahneden görüntü

Beraberlik Yıldızlı Karahisar Kıyamet Ay Yıldız 

-programdan detaylar
-konuşmalar
-şiir dinletisi
-röportaj
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirler eşlinde kutlandı. Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonunda düzenlenen programa, Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Muhammed Ali Özer, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı Sosyal Sigorta Şuhut İlçe Müdürü Meral Ülker, Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kuran Kursu Öğrencisi Muhammet Ali Hisar tarafından Kur’an-ı Kerim okunurken, programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, programa katılanlara teşekkür ederek Mevlid-i Nebi Haftalarını kutladı. Emine Erdoğan Yatılı Kız Kuran Kursu Öğrencisi Cansu Kurt Arif Nihat Asya’nın ‘’Seccadem Kumlardı’’ şiirini okuyarak tüm dinleyenleri duygulandırdı. Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer, konuşmacı olarak çıktığı kürsüde, dinleyicilere Hz. Peygamber ve Gençlik isimli konuyu anlattı. Akabinde ise İl Müftü Yardımcısı Özer Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) gençliğe bakışı üzerinden örnekler vererek gençlere tavsiyelerde bulundu. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise program sonunda İl Müftü Yardımcısı Muhammed Ali Özer’e çiçek takdim ederek programa katılımları için teşekkürlerini sundu. Program sonunda İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, günün anlam ve önemine binaen açıklamalarında, ‘’Ben öncelikle Mevlid-i Nebi Haftasının ülkemize vatanımıza İslam âlemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. Ümmeti Muhammedi Peygamber Efendimizin şefaatine Allah’ım nasip eylesin Şuhut’umuzda çok güzel Mevlid-i Nebi haftası gerçekleştirdik katılım çok güzel oldu herkese çok teşekkür ediyorum herkesin ayaklarına sağlık diliyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin ay yıldızlı bayrağımızın altında aziz vatanımıza cennet vatanımıza inşallah rahman kıyamet kopuncaya kadar devletimize milletimize Allah’ım birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı nasip eylesin. Dâhili harici düşmanlarımıza Allah’ım fırsat versin diye dua ve niyaz ediyorum herkese saygılar selamlar sunuyorum’’ dedi.
Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise açıklamalarında, ‘’Bugün Şuhut’umuzda Şuhut Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu Mevlid-i Nebi programını hep beraber Şuhutlu hemşehrilerimizle beraber ve bu vesileyle Kutlu Doğum Haftamızı, Mevlid-i Nebi haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Allah’tan niyazım ve duam odur ki Resulullah Efendimizin şefaatlerine hepimizi dâhil eylesin onun kutlu yolundan onun gösterdiği mukaddes mübarek İslam yolundan hepimizi ayırmasın. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimize bütün milletimize halkımıza saygılar selamlar sunuyorum. Hayırlı günler hayırlı kandiller diliyorum’’ dedi.

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