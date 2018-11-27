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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şuhut'ta kış lastiği uygulama hareketliliği başladı İzle

Şuhut'ta kış lastiği uygulama hareketliliği başladı İzle

lastiklerden görüntü

Jandarma Can Güvenliği Kış Lastiği Kış Mevsimi Lastik Tamircisi 

-röportajlar

( AFYON KARAHİSAR)- Oto lastik tamirci ve satıcılarında işler yoğunlaştı- Tamirci ve satıcılar da, sürücüler de uygulamayı destekliyor AFYON KARAHİSAR

- Ticari araçlar için 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasına kısa süre kala Şuhut'taki oto lastik tamirci ve satıcılarında işler yoğunlaşma başladı.
Kış aylarında araçların güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk yakında uygulamaya girecek. 1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiği denetimleri polis ve jandarma ekipleri tarafından sık sık denetleneceği ifade edildi. Şuhut'taki oto lastik tamircisi Faruk Altaş, bütün sürücülerin kış lastiği uygulamasına titizlikle uymasının önemine değindi. Altaş, "Fren mesafesinin kısalması, sağlıklı bir seyahat, kazaların daha az yaşanması açısından kış lastiklerinin taktırmasını önemle tavsiye ediyorum. Kışlık lastikler her zaman yere yapışması, patinaj ve rampada fren mesafesinde her zaman faydalıdır. Kışlık lastikler asfalta daha iyi yapıştığı için, buzun üstünde daha iyi yürüyebildiği için yazlık lastiklere göre tutunma oranı daha fazladır. Onun için kışlık lastiği taktırması gerekir. Fren mesafesini kısaltır, rampadan veya buzlu yollardan viraja girişlerde tutunduğu için daha sağlıklı bir sürüş yapılır. Kışlık lastiklerin önemi bence çok fazladır yani kazayı en aza indirmek açısından yolda kalmak, rezillik çekmek açısından kışlık lastiği taktırmak çok önemlidir. Sağlıklı günler için sürücülere arabalarına kışlık lastikleri taktırmayı tavsiye ederim’’ dedi.
Ticari araç sürücüsü Halil Enes ise konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Yol durumu, can güvenliğimizi düşünerek kışlık lastiklerin takılması lazım. Zaten kanun olarak bu 1 Aralık olarak uygulanacak ve Türkiye’de kış mevsimi zaten yoğun olarak geçiyor. Hem kendi açımızdan hem de diğer sürücüler için iyi olduğunu düşündüğümüz için lastiklerimizi değiştiriyoruz’’ dedi.
(RD-Y)
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