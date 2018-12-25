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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şuhut'ta kar yağışı sevinci

Şuhut'ta kar yağışı sevinci

Şuhut’lu vatandaşların kar sevinci

( AFYON KARAHİSAR)- Şuhut'ta akşam bastıran kar yağışı ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı AFYON KARAHİSAR

Kar Kalınlığı Karahisar Kar Yağışı 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtü ile kapladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Şuhutlu vatandaşlar durumu sevinç ile karşılarken sürücüler ise kar yağışından dolayı trafikte zor anlar yaşadı. Yağış sonrasında ilçe genelinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sevincini yaşayan Ali Diren konu ile ilgili açıklamalarında, "Tabi hareket bu bereket bu. Kar yağışı yaşamını yok ne etkilemesi etkilemez hazine yağıyor şimdi Türkiye’ye" dedi.

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