Şuhut’ta elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı

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( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Kaza yapan yaşlı kadın ve yaşlı adam için seferber oldular AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen ve elektrikli bisikletin karıştığı kazada yaralanan 2 şahıs için çevredeki vatandaşlar adeta seferber oldu. Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut İlçe Emniyeti istikametinden çarşı merkezi istikametine seyir halinde olan elektrikli bisiklet, 03 SJ 222 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile devrilen motor üzerinde bulunan iki yaşlı şahıs yola savruldu. Şahısların kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine giderek yaralılara yardım etti. Ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Şuhut Devlet Hastanesine sevk edildi. Vatandaşların yaralı şahıslar için adeta seferber olması insanlık dersi verirken, iki şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

